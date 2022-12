MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Il Palermo si esalta al “Renzo Barbera“: la vittoria con il Cagliari conferma una tendenza positiva dei rosanero, quella di conquistare i tre punti contro le nobili decadute del campionato cadetto.

Come ricorda Il Giornale di Sicilia, i rosanero hanno vinto contro Genoa, Parma e Cagliari, dei club che per rosa e per blasone non hanno nulla a che vedere con la Serie B.

Una prova di come il Palermo si esalti ai match di cartello e le squadre (sia piccole che grandi) soffrano l’effetto “Barbera”: il Palermo è infatti salito al quinto posto nella classifica dei punti conquistati in casa.

LEGGI ANCHE

PALERMO, DYBALA È IL SETTIMO “ROSA” CAMPIONE DEL MONDO

BRUNORI ABBRACCIA LA NAZIONALE, NON È SOLO UNO STAGE