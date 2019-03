ORE 20.01 – FINISCE LA PARTITA. VINCE IL PALERMO.

48′ s.t. – GRANDE GOL DI TABANELLI! Bella palla di Falco da calcio piazzato per il centrocampista appostato sul secondo palo, il tiro al volo del leccese si insacca all’incrocio. Che conclusione!

45′ s.t. – Cinque minuti di recupero.

44′ s.t. – Cambio nel Lecce: fuori Majer, dentro Saraniti. Cambio anche nel Palermo: fuori Chochev (piccolo problema fisico per lui), dentro Haas.

42′ s.t. – Puscas prova la mezza rovesciata dopo una bella palla di Jajalo; il rumeno, però, non impatta bene il pallone.

40′ s.t. – Il Lecce attacca con orgoglio più che con qualità. I rosa lanciano per Puscas che sta difendendo benissimo il pallone.

35′ s.t. – Cambio nel Palermo: fuori Trajkovski (applausi per lui), dentro Falletti.

32′ s.t. – Il Lecce fatica a far girare il pallone con la stessa velocità del primo tempo. Il Palermo si difende compatto.

27′ s.t. – Trajkovski ancora vicino al gol. Il numero 10 prova il tiro dalla linea di fondo, Vigorito è attento e difende il primo palo. I rosa stanno controllando la partita, il Lecce è calato.

23′ s.t. – Cambio nel Palermo: fuori Nestorovski, dentro Szyminski. Stellone si copre, difesa a 3.

21′ s.t. – Ammonito Salvi.

20′ s.t. – Trajkovski prova il tiro da lontanissimo, Vigorito blocca.

16′ s.t. – Doppio cambio per il Lecce: fuori Mancosu e Haye, dentro Tumminello e Tabanelli.

13′ s.t. – Ancora Brignoli, altra bella parata. Falco calcia dopo una ripartenza 3 contro 1 del Lecce, il portiere rosa respinge con il piede sinistro.

11′ s.t. – Ammonito Meccariello per fallo su Puscas. Il numero 29 rosanero è on fire.

8′ s.t. – GOL DI PUSCAS. Velo clamoroso di Chochev per il rumeno che finta il tiro e calcia di destro da dentro l’area, la palla si insacca alle spalle di Vigorito. Due grandi giocate dei rosanero in questa azione.

6′ s.t. – Ancora bella parata di Brignoli sempre su La Mantia. L’attaccante di testa sembra Ibrahimovic, le prende tutte, ma il portiere rosa respinge in calcio d’angolo.

4′ s.t. – Anche Jajalo prova il tiro dopo una bella finta. La conclusione di destro, però, finisce molto larga.

2′ s.t. – Nestorovski vicino al gol. Bella discesa di Salvi che “brucia” la fascia destra e crossa per il macedone che si gira e calcia di destro, palla larga.

ORE 19.10 – INIZIA IL SECONDO TEMPO (dopo un piccolo problema alla rete della porta difesa da Brignoli).

ORE 19.05 – Le squadre stanno rientrando in campo. Il Palermo attaccherà dalla destra verso sinistra.

PALERMO – LECCE, IL DATO DEGLI SPETTATORI

ORE 18.50 – FINISCE IL PRIMO TEMPO. Il Palermo termina in vantaggio la prima frazione dopo 15 minuti dominati, poi esce fuori il Lecce grazie alla qualità del gioco. La squadra di Liverani tiene sempre la palla a terra e ha più di una occasione per pareggiare. I rosa soffrono ma Brignoli è decisivo con le sue parate a salvare il prezioso risultato.

46′ p.t. – Ammonito Mancosu per fallo su Murawski.

45′ p.t. – Due minuti di recupero.

44′ p.t. – Palo per il Lecce, ma che miracolo di Brignoli. Calcio di punizione di Falco per La Mantia che calcia al volo di destro ma il portiere rosa respinge sul montante.

41′ p.t. – Il Palermo, in difficoltà, si affida ai lanci lunghi; dopo uno di questi, Puscas fa la sponda per Nestorovski che calcia di prima verso la porta ma il portiere blocca.

40′ p.t. – Falco è sempre insidioso. L’attaccante rientra sempre da destra sul sinistro e calcia a giro. Brignoli para bene.

38′ p.t. – Ammonito Nestorovski per un brutto fallo su Tachtsidis.

33′ p.t. – Il Palermo torna a rendersi pericoloso. Nestorovski duetta con Puscas; il rumeno calcia al volo di destro ma la palla finisce larga. Era una soluzione molto difficile.

32′ p.t. – Ammonito Lucioni per una gomitata a Puscas.

27′ p.t. – Proteste del Lecce per un presunto fallo di mano in area di rigore dopo un rimpallo tra Salvi e Meccariello. L’arbitro fa giocare.

24′ p.t. – La Mantia di testa le prende tutte. Questa volta, l’attaccante anticipa Bellusci e colpisce ma la palla finisce larga.

22′ p.t. – Bella parata di Brignoli. Falco tira di sinistro dal limite dell’area, bene il portiere rosa che respinge in angolo. Meglio il Lecce in questa fase.

20′ p.t. – Grande azione di Calderoni che crossa dalla sinistra. Dalla parte opposta, La Mantia colpisce di testa ma Brignoli blocca con tranquillità.

19′ p.t. – Mancosu prova il tiro di destro dal limite, palla alta. Il Lecce, quando riesce a uscire palla a terra dalla difesa, è pericoloso. Il Palermo, però, pressa bene.

15′ p.t. – Siluro di Tachtsidis dai 25 metri, Brignoli blocca in due tempi. Bella partita!

14′ p.t. – Ancora Palermo pericoloso. Murawski calcia di sinistro dai 20 metri, Vigorito respinge in calcio d’angolo.

13′ p.t. – Che occasione per Puscas. Grande palla in profondità di Chochev per il numero 29 che lotta e tira dal limite, palla fuori di nulla.

11′ p.t. – Il Lecce si fa vivo dalle parti di Brignoli. La Mantia prova il colpo di testa ma non riesce a impattare bene e la palla finisce lontana dalla porta.

7′ p.t. – Grande inizio del Palermo che sta chiudendo il Lecce nella propria metà campo.

4′ p.t. – GOL DI TRAJKOVSKI! Bella azione dei rosa, Aleesami serve il numero 10 che tira di destro in diagonale dal limite dell’area e la palla si infila nell’angolino basso.

ORE 18.03 – INIZIA LA PARTITA. Palermo che attacca dalla sinistra verso destra.

ORE 18.01 – Le squadre stanno entrando in campo. Palermo in maglia rosa e pantaloncini neri, Lecce in completo bianco.

ORE 17.45 – I giocatori sono tornati dentro gli spogliatoi. Fra poco l’ingresso in campo.

ORE 17.31 – Squadre in campo per il riscaldamento.

PRIMAVERA 1, ALTRA SCONFITTA PER IL PALERMO

Serve solo vincere. Il Palermo affronta il Lecce in un match dove per i rosanero c’è solo un risultato utile dopo la clamorosa sconfitta sul campo del Crotone. La diretta testuale a partire dalle 18.00 su Stadionews.

Ecco le formazioni ufficiali (calcio d’inizio alle ore 18.00, stadio “Renzo Barbera”):

PALERMO (4-3-1-2): Brignoli; Salvi, Bellusci, Rajkovic, Aleesami; Murawski, Jajalo, Chochev; Trajkovski; Puscas, Nestorovski. A disposizione: Pomini, Alastra, Rispoli, Accardi, Lo Faso, Moreo, Ingegneri, Falletti, Fiordilino, Szyminski, Pirrello, Haas.

Allenatore: Roberto Stellone.

LECCE (4-3-1-2): Vigorito; Venuti, Lucioni, Meccariello, Calderoni; Haye, Tachtsidis, Majer; Mancosu; Falco, La Mantia. A disposizione: Bleve, Milli, Riccardi, Cosenza, Arrigoni, Tumminello, Marino, Saraniti, Felici, Tabanelli, Fiamozzi, Bovo.

Allenatore: Fabio Liverani.

ARBITRO: Gianluca Aureliano (Bologna).

Assistenti: Giuseppe Borzomì (Torino) – Mattia Scarpa (Reggio Emilia).

Quarto ufficiale: Michele Di Cairano (Ariano Irpino).

LEGGI ANCHE

REPUBBLICA – “ZAMPARINI DAVA ORDINI TRAMITE LA MOGLIE”

PALERMO – LECCE, I PRECEDENTI