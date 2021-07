MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Lorenzo Lucca parte per la Toscana: per il talento piemontese si è tenuta ieri l’ultima giornata al Barbera con la maglia del Palermo. Il calciatore ha firmato con il Pisa un contratto quinquennale, ai rosa andranno 2 milioni di euro.

Non sarà il suo sostituto diretto, ma per Fella il Palermo è alle battute finali: secondo quanto riportato da Il Giornale di Sicilia, con la Salernitana è stato raggiunto un accordo tra i due club che preveda l’arrivo della seconda punta in prestito.

Fella arriverà direttamente in ritiro: al momento si trova a Cascia, in Umbria, dove si sta allenando con la Salernitana, in attesa di vestire la maglia rosanero.

