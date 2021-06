MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Lucca vola verso Torino. Il Giornale di Sicilia di oggi analizza la partenza del bomber – immortalata ieri attraverso un video su Instagram – il cui futuro appare ancora incerto. L’attaccante continuerà con il recupero e da luglio dovrebbe riprendere i normali allenamenti. Sul giocatore ci sono varie squadre di Serie A: come Genoa e Sassuolo.

Il Bologna, invece, non ha ancora avviato una trattativa anche se Sagramola nei giorni scorsi è volato nel capoluogo emiliano. La cessione del bomber potrebbe permettere al club rosa di mettere dentro soldi importanti per rifiatare, E se da un lato c’è chi parte, dall’altro si lavora per chi resta. Marong si prepara al rinnovo. I negoziati si terranno a breve con un incontro del procuratore con la dirigenza che ha apprezzato l’evoluzione del calciatore: da elemento “fuori squadra” a protagonista.

In vista un adeguamento contrattuale, prolungando anche l’accordo in scadenza il 30 giugno 2022 per un altro anno. Marong è uno dei calciatori in organico il cui contratto termina alla fine della prossima stagione. Gli altri sono Pelagotti, Accardi, Valente, Floriano e Marconi. Ma anche Odjer, Lancini, Kanoute e l’attaccante Saraniti che dal 2022 può liberarsi a zero.

LEGGI ANCHE

ACCARDI, COM’E’ CRESCIUTO IL RAGAZZO… E ADESSO DIVENTA INAMOVIBILE