La situazione di Ivan Marconi si è sin da subito rivelata essere tra le più insicure all’interno della rosa del Palermo. Il difensore centrale, autore di una stagione per larghi tratti positiva, piace a Reggiana e Modena.

Come riporta Il Giornale di Sicilia, l’ex Monza sta aspettando di capire se il suo futuro sarà legato al Palermo o meno, ma intanto si sta godendo le meritate vacanze in luna di miele con sua moglie Camilla.

Parta o no, il Palermo sta cercando almeno un altro difensore centrale: la situazione di Marconi non è infatti l’unica con un punto interrogativo in difesa, un reparto dove gli unici che sembrano essere sicuri del rinnovo sono Accardi e Marong.

