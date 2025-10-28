Palermo – Monza in tv e streaming: dove vederla in diretta, canale, orario / Serie B
Il Palermo, reduce dalla prima sconfitta stagionale, affronta il Monza dei big, che invece si sta rilanciando dopo un avvio complicato. Calcio d’inizio alle ore 20.30 di oggi, martedì 28 ottobre. Ma dove vedere la gara in diretta tv e streaming?
Palermo – Monza in diretta streaming: come vedere la partita 🔴💻
La gara sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN, la piattaforma che detiene i diritti della Serie B. Per seguire il match basta:
Essere abbonati a DAZN;
Accedere tramite smart TV, PC, smartphone o tablet;
Oppure utilizzare dispositivi come Chromecast, Fire Stick, Apple TV o console compatibili.
Oltre alla diretta, DAZN offre anche repliche e highlights on demand.
In alternativa, sarà possibile vedere Palermo – Monza anche su LaB Channel, il canale ufficiale della Serie B disponibile su Amazon Prime Video Channels 🎥. Attivare il servizio è semplice: 7 giorni gratis, poi 9,99 € al mese.
Palermo – Monza in tv: tutte le soluzioni disponibili 📺✨
Chi preferisce seguire la partita in tv potrà farlo in diversi modi:
Tramite smart TV compatibile con DAZN o Prime Video;
Con decoder Sky Q abilitato;
Collegando il PC alla TV con un cavo HDMI;
Oppure trasmettendo la diretta via Chromecast o Fire Stick.
La sfida sarà inoltre disponibile anche su OneFootball, dove è possibile acquistare l’abbonamento a LaB Channel in promozione a 69,99 € per tutta la stagione.