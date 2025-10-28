Serie B, 10a giornata: la capolista Modena affronta la Reggiana
La Serie B torna subito in campo per il turno infrasettimanale. La capolista Modena affronta il derby contro la Reggiana, poi c’è il big match Palermo – Monza. Mercoledì da tenere d’occhio il Venezia, che sfida il Südtirol.
LE PARTITE
Martedì 28 ottobre
Cesena – Carrarese: ore 20.30
Empoli – Sampdoria: ore 20.30
Frosinone – Entella: ore 20.30
Palermo – Monza: ore 20.30
Pescara – Avellino: ore 20.30
Reggiana – Modena: ore 20.30
Mercoledì 29 ottobre
Juve Stabia – Bari: RINVIATA
Mantova – Catanzaro: ore 20.30
Spezia – Padova: ore 20.30
Venezia – Südtirol: ore 20.30
LA CLASSIFICA
21 Modena
17 Monza, Cesena
16 Palermo
15 Frosinone
14 Carrarese, Juve Stabia
13 Venezia
12 Reggiana, Padova, Avellino
10 Südtirol, Entella, Empoli
9 Catanzaro, Bari
7 Pescara
6 Spezia, Sampdoria
5 Mantova