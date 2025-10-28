Serie B, 10a giornata: la capolista Modena affronta la Reggiana ​​

Serie B, 10a giornata: la capolista Modena affronta la Reggiana

Redazione 28/10/2025 10:58

La Serie B torna subito in campo per il turno infrasettimanale. La capolista Modena affronta il derby contro la Reggiana, poi c’è il big match Palermo – Monza. Mercoledì da tenere d’occhio il Venezia, che sfida il Südtirol.

LE PARTITE

Martedì 28 ottobre

Cesena – Carrarese: ore 20.30



Empoli – Sampdoria: ore 20.30

Frosinone – Entella: ore 20.30

Palermo – Monza: ore 20.30

Pescara – Avellino: ore 20.30

Reggiana – Modena: ore 20.30

Mercoledì 29 ottobre 

Juve Stabia – Bari: RINVIATA

Mantova – Catanzaro: ore 20.30

Spezia – Padova: ore 20.30

Venezia – Südtirol: ore 20.30

LA CLASSIFICA

21 Modena
17 Monza, Cesena
16 Palermo
15 Frosinone
14 Carrarese, Juve Stabia
13 Venezia
12 Reggiana, Padova, Avellino 
10 Südtirol, Entella, Empoli
9 Catanzaro, Bari
7 Pescara
6 Spezia, Sampdoria
5 Mantova

