Serie A, 9a giornata: si parte con Lecce – Napoli

Redazione 28/10/2025 11:04

Il turno infrasettimanale di Serie A si apre con Lecce – Napoli, poi il Milan va sul campo dell’Atalanta. La Juventus di Brambilla (in attesa del nuovo allenatore) riceve l’Udinese, mentre l’Inter gioca contro la Fiorentina. Pisa – Lazio chiude il programma.

LE PARTITE

Martedì 28 ottobre

Lecce – Napoli: ore 18.30



Atalanta – Milan: ore 20.45

Mercoledì 29 ottobre 

Como – Verona: ore 18.30

Juventus – Udinese: ore 18.30

Roma – Parma: ore 18.30

Bologna – Torino: ore 20.45

Genoa – Cremonese: ore 20.45

Inter – Fiorentina: ore 20.45

Giovedì 30 ottobre

Cagliari – Sassuolo: ore 18.30

Pisa – Lazio: ore 20.45

