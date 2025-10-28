Serie A, 9a giornata: si parte con Lecce – Napoli
Il turno infrasettimanale di Serie A si apre con Lecce – Napoli, poi il Milan va sul campo dell’Atalanta. La Juventus di Brambilla (in attesa del nuovo allenatore) riceve l’Udinese, mentre l’Inter gioca contro la Fiorentina. Pisa – Lazio chiude il programma.
LE PARTITE
Martedì 28 ottobre
Lecce – Napoli: ore 18.30
Atalanta – Milan: ore 20.45
Mercoledì 29 ottobre
Como – Verona: ore 18.30
Juventus – Udinese: ore 18.30
Roma – Parma: ore 18.30
Bologna – Torino: ore 20.45
Genoa – Cremonese: ore 20.45
Inter – Fiorentina: ore 20.45
Giovedì 30 ottobre
Cagliari – Sassuolo: ore 18.30
Pisa – Lazio: ore 20.45