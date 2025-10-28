Palermo – Monza, saranno 150 i tifosi brianzoli presenti al “Barbera”

Per la sfida al “Renzo Barbera” tra Palermo e Monza saranno circa 150 i sostenitori lombardi presenti nel settore ospiti per assistere al big match valido per la parte alta della classifica di Serie B. Un dato comunque ragguardevole, che conferma la tradizionale difficoltà delle tifoserie del Nord a seguire in massa le squadre in trasferta nel Sud Italia, complice anche la distanza e la collocazione infrasettimanale dell’incontro.

Sul fronte rosanero, si registra la solita risposta positiva ma al di sotto delle precedenti gare. Il Palermo ha comunicato a poche ore dal fischio d’inizio che sono 25.216 le presenze garantite al “Barbera”. Una cornice di pubblico di grande impatto, che conferma ancora una volta il forte legame tra la squadra e la città, pronta a sostenere gli uomini di Inzaghi nel tentativo di riprendere la marcia dopo la battuta d’arresto di Catanzaro.

