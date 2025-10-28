Josep Martinez coinvolto in un incidente: muore un anziano in carrozzina ​​

Dramma martedì mattina a Fenegrò, piccolo comune in provincia di Como, non lontano da Appiano Gentile. Un uomo di 81 anni è morto dopo essere stato investito da un’auto mentre percorreva via Bergamo a bordo di una carrozzina elettrica. Alla guida del veicolo c’era Josep Martinez, secondo portiere dell’Inter, rimasto illeso ma in evidente stato di choc.

Secondo le prime ricostruzioni, l’anziano avrebbe accusato un malore che lo avrebbe portato a invadere la corsia opposta, venendo così travolto dall’auto. L’impatto è stato violento e i tentativi di rianimazione si sono rivelati inutili: l’uomo è deceduto sul posto.

Soccorsi immediati e indagini in corso

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti l’elisoccorso di Como, un’ambulanza della Croce Rossa di Saronno e i carabinieri della compagnia di Cantù, che hanno eseguito i rilievi per chiarire la dinamica dell’accaduto. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per permettere i soccorsi e gli accertamenti di rito.







Martinez, 27 anni, si stava recando alla Pinetina, il centro sportivo dove l’Inter svolge gli allenamenti. Il tragico episodio è avvenuto alla vigilia del match contro la Fiorentina, in programma domani sera a San Siro.

Un tratto di strada rettilineo, che collega Fenegrò con i comuni di Limido Comasco e Lurago Marinone, è diventato teatro di una tragedia improvvisa che ha sconvolto la comunità locale e lasciato il portiere nerazzurro profondamente scosso.