​​


Palermo – Monza, i convocati di Inzaghi: Bani torna a disposizione

Redazione 28/10/2025 12:20

Un rientro importante per il Palermo. Mattia Bani è stato inserito nella lista dei convocati per la partita contro il Monza. Recupero lampo, quindi, per il difensore, che torna a disposizione dopo l’infortunio patito nella gara contro lo Spezia.

In totale sono 23 i convocati di Inzaghi per la sfida contro la squadra di Bianco. L’allenatore può contare sulla rosa quasi al completo: l’unico indisponibile è Gyasi, che deve ancora recuperare dall’infortunio.

La lista dei convocati

1 Gomis



3 Augello

5 Palumbo

6 Gomes

8 Segre

9 Brunori

10 Ranocchia

13 Bani

14 Vasic

15 Nicolosi

17 Giovane

19 Bereszynski

20 Pohjanpalo

21 Le Douaron

22 Bardi

23 Diakité

27 Pierozzi

28 Blin

29 Peda

31 Corona

32 Ceccaroni

66 Joronen

72 Veroli

