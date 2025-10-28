Palermo – Monza, i convocati di Inzaghi: Bani torna a disposizione
Un rientro importante per il Palermo. Mattia Bani è stato inserito nella lista dei convocati per la partita contro il Monza. Recupero lampo, quindi, per il difensore, che torna a disposizione dopo l’infortunio patito nella gara contro lo Spezia.
In totale sono 23 i convocati di Inzaghi per la sfida contro la squadra di Bianco. L’allenatore può contare sulla rosa quasi al completo: l’unico indisponibile è Gyasi, che deve ancora recuperare dall’infortunio.
La lista dei convocati
1 Gomis
3 Augello
5 Palumbo
6 Gomes
8 Segre
9 Brunori
10 Ranocchia
13 Bani
14 Vasic
15 Nicolosi
17 Giovane
19 Bereszynski
20 Pohjanpalo
21 Le Douaron
22 Bardi
23 Diakité
27 Pierozzi
28 Blin
29 Peda
31 Corona
32 Ceccaroni
66 Joronen
72 Veroli
1 thought on “Palermo – Monza, i convocati di Inzaghi: Bani torna a disposizione”
Bani guarito è la migliore notizia che potessimo leggere