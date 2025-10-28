Palermo – Monza, le formazioni ufficiali
Inzaghi cambia sistema di gioco contro il Monza. L’allenatore sceglie il 3-5-2 con Gomes al posto di Palumbo. C’è Le Douaron accanto a Pohjanpalo in attacco. Seconda panchina di fila per capitan Brunori.
Le formazioni ufficiali (calcio d’inizio alle 20.30)
PALERMO (3-5-2): 66 Joronen, 27 Pierozzi, 29 Peda, 32 Ceccaroni; 23 Diakité, 8 Segre (C), 10 Ranocchia, 6 Gomes, 3 Augello; 21 Le Douaron, 20 Pohjanpalo.
A disposizione: 1 Gomis, 22 Bardi, 5 Palumbo, 9 Brunori, 13 Bani, 14 Vasic, 15 Nicolosi, 17 Giovane, 19 Bereszynski, 28 Blin, 31 Corona, 72 Veroli.
Allenatore: Inzaghi.
MONZA (3-4-2-1): 20 Thiam, 4 Izzo, 13 Ravanelli, 3 Lucchesi; 19 Birindelli, 14 Obiang, 32 Pessina (C), 7 Azzi; 17 Keita, 26 Ciurria; 47 Mota.
A disposizione: 1 Pizzignacco, 2 Brorsson, 9 Maric, 10 Caprari, 15 Delli Carri, 16 Sardo, 18 Zeroli, 23 Galazzi, 24 Bakoune, 27 Capolupo, 28 Colpani, 44 Carboni.
Allenatore: Bianco.
Arbitro: Juan Luca Sacchi (Macerata).
Primo assistente: Vito Mastrodonato (Molfetta).
Secondo assistente: Daisuke Emanuele Yoshikawa (Roma 1).
Quarto ufficiale: Enrico Gemelli (Messina).
VAR: Aleandro Di Paolo (Avezzano).
AVAR: Marco Monaldi (Macerata).