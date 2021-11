MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Da 4oo minuti mai in svantaggio, questo si legge sulle pagine del Giornale di Sicilia odierno. Il Palermo di Filippi non “va sotto” dal pareggio di Fella contro la Vibonese, un record in cui solo il Bari è riuscito a fare meglio dei rosa: i biancorossi si sono trovati a “inseguire” solo per 151 minuti, mentre i rosanero per 189.

Il dato confortante però è che i rosa, dal mese di novembre, sono fermi a zero: mai passati in svantaggio nell’ultimo periodo. I biancorossi invece sono stati sconfitti dalla Virtus Francavilla per 3-0 a fine ottobre e dalla Juve Stabia tre giornate fa, perdendo il distacco iniziale con le inseguitrici.

Mentre il Bari cominciava a lasciare punti per strada, le inseguitrici diminuivano il divario in classifica. Il Palermo fra tutte è la squadra che ha sfruttato meglio lo scivolone avversario, dando continuità per 400 minuti senza mai passare in svantaggio. Questo testimonia che dopo la batosta subita contro la Turris la formazione di Filippi ha rimontato l’unica gara partita male, segno della consapevolezza acquisita per lottare per la promozione in B.

LEGGI ANCHE

DA MARADONA A MICCOLI: QUANDO IL “FUORI DAL CAMPO” DISTRUGGE IL MITO