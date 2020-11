Il Palermo ha vinto la prima gara di un filotto al “Renzo Barbera” che potrebbe stravolgere la classifica. Il calendario, intasato con i recuperi, consegna ai rosa un quadro che vede ora quattro gare in casa consecutive.

Nel 2020, con una pandemia in corso, il fattore casa non è certo decisivo come quando a riempire gli spalti ci sono i tifosi, ma giocare tra le mura amiche vuol dire evitare di viaggiare, avere una maggiore consapevolezza di spazi e luoghi, come confermato da Boscaglia nel pre-gara della Paganese.





Come ricordato da Benedetto Giardina sulle pagine del Giornale di Sicilia, Palermo – Paganese ha aperto le danze, poi toccherà alla gara col Potenza, in programma già mercoledì. Domenica 22 i rosa riposano, si sarebbe dovuto giocare col Trapani, ma il 25 si gioca contro la Turris (altro recupero).

Il 29 novembre è il turno del Monopoli e tre giorni dopo si chiude il tour de force con Palermo – Viterbese. Queste quattro partite, quindi, diventano fondamentali per la rimonta in classifica. I rosa, al momento, sono a un solo punto dalla zona playoff – che si apre col decimo posto – e distano 11 punti dal Bari secondo in classifica. Chiaramente la classifica va considerata con squadre che hanno un numero di partite giocate differente, per forza di cose.

