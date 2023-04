MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Un ospite speciale per la trasferta di Como. Il Palermo accoglie l’ex Roberto Floriano, protagonista con la maglia rosanero negli ultimi anni, e anche in alcune partite del girone d’andata, giocato alla corte di Corini prima di lasciare la Sicilia per andare al Sangiuliano.

Proprio col Sangiuliano, nel girone A, Floriano si giocherà i playout contro la Triestina il 6 maggio e il 13 maggio. Ora, dunque, qualche giorno di vacanza, che Floriano ha sfruttato per andare a trovare i suoi vecchi compagni, augurandogli una buona partita al ‘Sinigaglia’ di Como.

Il Palermo, ovviamente, ha apprezzato il gesto. Il club ha postato la foto di Floriano col capitano Brunori e ha scritto: “Per ogni trasferta i suoi tifosi speciali”.

IL POST

