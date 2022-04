MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

La panchina del Palermo è la più prolifica del girone C di Serie C: a riportare il dato è Il Giornale di Sicilia che sottolinea come i subentrati rosanero abbiano segnato ben 13 reti.

Quando si legge questo dato è impossibile non pensare a Edoardo Soleri, autore di 9 delle 13 reti totali, che momentaneamente è riuscito a segnare solo quando entrato a partita in corso e mai da titolare.

Le altre 4 reti sono state segnate da Felici, Silipo e Brunori: quest’ultimo è subentrato pochissime volte ma anche in questi casi ha lasciato il segno con 2 gol.

LEGGI ANCHE

BRUNORI, LA B È GIÀ SUA, CON O SENZA PALERMO