Palermo – Pisa, info biglietti: prezzi e date della vendita

Sono in vendita i biglietti per assistere alla partita Palermo-Pisa, valevole per la 24ª giornata del Campionato Serie BKT 2024-2025 e in programma venerdì 31 gennaio alle 20.30.

Sarà possibile acquistare il proprio tagliando fino all’inizio dell’evento o fino ad esaurimento disponibilità, solo attraverso i seguenti canali:

– sito Vivaticket;





– punti vendita Vivaticket presenti nella provincia di Palermo e in tutto il territorio nazionale;

– punto vendita Vivaticket presso il SiamoAquile Bar&Store allo Stadio “Renzo Barbera”.

DETTAGLIO PREZZI BIGLIETTI Settore Intero Donne/Over 65* Under 16** Under 14*** PROMO UNIPA**** Centralissima 98 € 75 € 75 € – – Tribuna Centrale 69 € 52 € 52 € – – Tribuna Laterale 45 € 36 € 36€ – – Gradinata Inferiore 32 € 27 € 27 € – 23 € Gradinata Superiore 27 € 21 € 21 € 13 € 19 € Curve 21 € 16 € 16 € – 15 €

– Riduzione non disponibile

* nati entro il 01/01/1960

** nati dal 01/01/2009

*** nati dal 01/01/2011 – acquistabile solo contestualmente ad 1 biglietto tariffa intero

**** solo per i possessori di UNIPA card o cedolino UNIPA che acquisteranno a titolo personale presso l’info point stadio Renzo Barbera (MAR-GIO 10.00-13.00 / 15.00-17.00)

INFO OSPITI

I residenti nella provincia di Pisa potranno acquistare esclusivamente titoli di accesso nel settore ospiti, come stabilito dalle Autorità di P.S.

PROCEDURA CAMBIO UTILIZZATORE ABBONAMENTI E BIGLIETTI Intero: cedibile a tutti;

cedibile a tutti; Ridotto donna: cedibile solo a donna;

cedibile solo a donna; Ridotto over 65: cedibile solo ad over 65 nati entro il 31/12/1960;

cedibile solo ad over 65 nati entro il 31/12/1960; Ridotto under 16: non cedibile;

non cedibile; Ridotto under 14: non cedibile;

non cedibile; Promo università: non cedibile.

Per accedere all’impianto nel giorno gara sarà necessario:

essere muniti di tessera fisica per gli abbonamenti sottoscritti presso punti vendita;

presentare documento digitale di abbonamento per abbonamenti sottoscritti online;

essere muniti di fidelity card in originale per abbonamenti caricati sulla SIAMOAQUILE CARD.

Si raccomanda di arrivare allo stadio con largo anticipo per agevolare le procedure d’ingresso.