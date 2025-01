Reggiana – Palermo, Dionisi in conferenza stampa / LIVE

Alessio Dionisi, allenatore del Palermo, interviene in conferenza stampa per presentare la gara contro la Reggiana. I rosanero, che tornano a giocare in trasferta, vanno a caccia della terza vittoria consecutiva dopo aver ottenuto sei punti nelle due sfide al “Barbera”.

ORE 15.15 – “Nelle ultime partite siamo stati meno belli, vogliamo essere squadra. Sono stato soddisfatto dell’atteggiamento, per quanto riguarda la qualità abbiamo cambiato qualcosa, dobbiamo ritrovarci. Ci lavoriamo quotidianamente, abbiamo cambiato assetto cammin facendo per mettere i giocatori nelle condizioni migliori”.

ORE 15.17 – “Questa squadra, così com’è, ha tutto per esprimere le proprie qualità. Dobbiamo riconoscerci come collettivo, abbiamo qualità negli interpreti. Nelle ultime partite saremo stati meno puliti ma molto efficaci. I ragazzi hanno concesso poco, fermo restando che potevamo creare di più. Sono soddisfatto dell’atteggiamento e non credo che dobbiamo andare a cercare risorse esterne. Il mercato non spetta a me farlo. Io devo allenare la squadra, parlo solo di chi c’è e sono soddisfatto di chi c’è”.





ORE 15.19 – “Veniamo da due gare buone nei risultati. Dobbiamo rimboccarci le maniche per raggiungere il terzo risultato utile di fila, abbiamo dato pochissima continuità. La Reggiana mi piace nell’organizzazione e negli interpreti. In attacco hanno qualità, sono forti quando ripartono. All’andata abbiamo fatto un ottimo primo tempo, una ripresa così così, e questo non basterà. Dovremo essere migliori dell’andata. In casa hanno ottenuto buoni risultati, battendo squadre d’alta classifica. Troviamo una squadra ferita ma con qualità”.

ORE 15.22 – “Cercheremo di dare continuità a quello che abbiamo fatto. Non avremo la presunzione di voler comandare sempre la partita. Dobbiamo avere l’umiltà di una squadra operaia, con qualità importanti. Mi aspetto una Reggiana aggressiva, dovremo essere bravi nei duelli offensivi”.

ORE 15.24 – “Formazione? Non c’è due senza tre (ride, ndr.), ma si fanno valutazioni in base agli allenamenti. Faccio un elogio alla squadra, le chiacchiere esterne non stanno influendo, i ragazzi si allenano bene. Ho possibilità di scelta, tutti spingono per giocare”.

