Calciomercato, potrebbe essere Balotelli il sostituto di Pohjanpalo a Venezia

Mario Balotelli potrebbe essere protagonista di un nuovo trasferimento. Secondo Alfredo Pedullà, il Venezia sta valutando seriamente l’attaccante come possibile rinforzo, soprattutto in vista della probabilissima partenza di Joel Pohjanpalo, sempre più vicino al Palermo. Il club lagunare, alla ricerca di un sostituto all’altezza, avrebbe sondato il terreno per l’ex attaccante della Nazionale, che rappresenta un profilo di grande esperienza per mantenere competitività in Serie A.

Attualmente al Genoa, Balotelli ha mostrato segnali di crescita sia fisica che mentale dopo aver lavorato con il club rossoblu. Nonostante un recente colloquio con il Trapani, che ha dimostrato interesse nei suoi confronti, la priorità del giocatore rimane quella di continuare a giocare nella massima serie italiana. Il Venezia, insieme all’Empoli, è tra le squadre che potrebbero concretizzare l’interesse nei prossimi giorni, approfittando anche delle alte motivazioni dell’attaccante.

Il Venezia, consapevole della partenza ormai imminente di Pohjanpalo verso Palermo, sta accelerando per chiudere un colpo importante in attacco. Balotelli, con il suo bagaglio di esperienza e qualità, rappresenta un’opportunità che il club lagunare sembra intenzionato a non lasciarsi sfuggire. La trattativa potrebbe entrare nel vivo già nei prossimi giorni, delineando scenari interessanti sia per il Venezia sia per il Palermo, che si prepara ad accogliere un attaccante di valore.





Il futuro di Balotelli potrebbe decidersi a breve. La sua voglia di restare protagonista in Serie A e le necessità del Venezia di sostituire Pohjanpalo creano un incastro perfetto per una trattativa che potrebbe rilanciare la carriera del giocatore e rafforzare l’attacco del club veneto.

