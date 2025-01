Calciomercato, Sampdoria scatenata: obiettivo Palumbo, quasi chiuso Altare

La Sampdoria è scatenata in questa fase di calciomercato. I blucerchiati sono fermi al sedicesimo posto in classifica, così la dirigenza punta a rinforzare la squadra per provare a rilanciarsi.

Il principale obiettivo della Samp è Antonio Palumbo, centrocampista del Modena classe 1996. Con la maglia gialloblù ha collezionato quest’anno 21 presenze, mettendo a referto cinque gol e otto assist. Il giocatore è ritenuto incedibile da parte del Modena, ma la Samp è decisa a fare sul serio.

Sempre in entrata, la Sampdoria è vicina a chiudere per il difensore Giorgio Altare, che dovrebbe lasciare il Venezia solo dopo l’arrivo in arancioneroverde di Alessandro Marcandalli. Quest’anno, con la maglia del Venezia, Altare ha collezionato 12 presenze.





I blucerchiati puntano anche Marin Sverko, difensore centrale classe 1998 che piace anche in Bundesliga, ma la società è decisa a provarci. Nei giorni scorsi è stata chiusa la trattativa per Marco Curto, difensore centrale del Cesena ma di proprietà del Como. Inoltre, il club ha trovato un accordo con Rémy Oudin, esterno francese del Lecce, che nei prossimi giorni sarà a Genova per svolgere le visite mediche.

LEGGI ANCHE

REGGIANA – PALERMO, LE PROBABILI FORMAZIONI