Messina, Simone Banchieri è il nuovo allenatore / UFFICIALE

Il Messina ha scelto Simone Banchieri come nuovo allenatore. Il 50enne torinese, reduce dall’esperienza con la Vis Pesaro, è pronto ad affrontare la sua prima avventura al Sud Italia. La Vis Pesaro ha ufficializzato la rescissione consensuale del contratto, augurando all’allenatore il meglio per la sua carriera.

Banchieri porta con sé una buona esperienza in Serie C, avendo allenato squadre come Pro Sesto, Novara, Caratese e Derthona. A Pesaro ha guidato anche il giovane Samuel Blue Mamona, che era vicino a trasferirsi alla Clodiense. Ora, il tecnico dovrà dimostrare le sue doti di motivatore in una piazza difficile, ereditando una complicata situazione di classifica dopo le dimissioni irrevocabili di Giacomo Modica.

Il presidente del Messina, Stefano Alaimo, ha confermato che la società aveva inizialmente cercato di trattenere Modica, ritenuto un grande tecnico, ma quest’ultimo non si sentiva più in grado di proseguire. Alaimo ha spiegato che la squadra necessitava di un cambiamento e che il direttore sportivo Domenico Roma ha valutato diverse alternative prima di puntare su Banchieri. La scelta è ricaduta su un profilo esperto della categoria, pronto a mettersi al lavoro per risollevare il club.





Il nuovo allenatore sarà presente alla rifinitura di venerdì in Calabria, segno che la società intende voltare pagina rapidamente. Nonostante le difficoltà, il Messina ripone fiducia nel nuovo tecnico per affrontare le sfide future e superare una crisi che ha coinvolto non solo la classifica, ma anche l’ambiente interno al club.

