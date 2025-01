Calciomercato Catania, in arrivo altri acquisti. Luperini verso la cessione

Il Catania è nel vivo del calciomercato, con una serie di operazioni già concluse e altre in fase di definizione. Gli ingaggi di Farroni, Dini e Del Fabro rappresentano i primi tasselli, mentre la rescissione consensuale con Chiricò permette di alleggerire il bilancio e lasciare spazio per nuovi innesti. Tra i nomi caldi, Dalmonte della Salernitana è vicino a vestire la maglia rossazzurra, pronto a sostituire D’Andrea, diretto al Cerignola. Quest’ultimo, a sua volta, valuta l’acquisto dell’esterno sinistro Lunetta, completando un intricato intreccio di trattative.

La difesa è il reparto su cui si concentrano molte attenzioni. Dopo Del Fabro, potrebbero arrivare altri rinforzi: Matino del Bari è in cima alla lista, ma si seguono con interesse anche Stramaccioni, attualmente al Gubbio, e Masi, giovane dell’Atalanta U23. Gega e Celli sembrano ormai in uscita, così come Ierardi, mentre Pieraccini, ex Cesena, è un profilo gradito a Toscano. Tuttavia, al momento, le condizioni per chiudere l’operazione non sono ancora mature, anche se non si esclude un’accelerazione nelle prossime ore.

Sul fronte degli esterni, il nome di Pagliai è particolarmente ambito, ma il Picerno non intende lasciarlo partire facilmente. La sua eventuale acquisizione potrebbe cambiare le sorti di Guglielmotti, che al momento non sembra destinato a partire. Per il centrocampo, il Catania resta attivo nonostante la sfumatura di Garetto, diretto al Rimini, e monitora Frisenna, ex rossazzurro ora vicino alla Juventus Next Gen. Altri profili interessanti, provenienti da club di Serie B, restano sotto osservazione per rafforzare la mediana.





In uscita, il club lavora per piazzare giocatori fuori dai piani tecnici, come Zanellato, Monaco e Rapisarda, quest’ultimo seguito dal Campobasso. Potrebbe essere ceduto anche Luperini: su di lui si registrano gli interessamenti di Südtirol e Cosenza, ma per il momento nulla di concreto.

In attacco, l’arrivo di Dalmonte non esaurisce le strategie: Stiven Shpendi della Carrarese sembra più lontano, mentre resta viva la trattativa per Finotto. Montalto attira interesse da club di Serie C e D, anche se il suo ingaggio elevato rappresenta un ostacolo.

LEGGI ANCHE

REGGIANA – PALERMO, LE PROBABILI FORMAZIONI