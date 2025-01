Paci: “Pohjanpalo al Palermo sarebbe un grande acquisto”

Massimo Paci , ex allenatore di Pro Sesto e Pro Vercelli tra le altre, è stato intervistato per TuttoB e ha parlato del grande ‘colpo’ di mercato che sta mettendo a segno il Palermo. Sembra prossimo il trasferimento in rosa del forte attaccante Joel Pohjanpalo.

“Dovesse arrivare, come sembra, sarebbe un grande acquisto – afferma – , che aiuterà sicuramente la squadra. Il Palermo finora è mancato nella qualità in fase finalizzativa e questo si è fatto sentire in termini di classifica. Pohjanpalo è un attaccante che porta gol, perché è bravo tecnicamente, ma può essere utile anche in fase di manovra grazie alle sue caratteristiche fisiche”.

Paci parla anche di due giocatori legati a Palermo per diversi motivi, Santoro (ex rosanero) e Diakité (attualmente in rosanero), da lui allenati a Teramo: “Sono calciatori che potenzialmente possono ambire al salto di categoria, ma hanno bisogno del giusto ambiente. Devono dimostrare che il loro talento non è solo fisico, ma anche mentale. Il calcio, infatti, non è uno sport per tutti e sono molte le qualità che occorre avere per arrivare al massimo livello. Io credo che Simone e Salim le abbiano, sta a loro crederci”.





LEGGI ANCHE

REGGIANA – PALERMO, LE PROBABILI FORMAZIONI