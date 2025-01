Pastore: “Il Palermo ha ritrovato entusiasmo. Pohjanpalo? Non mi sembra una mossa geniale”

Giuseppe Pastore, giornalista della redazione di Cronache di Spogliatoio, ha parlato del Palermo e della trattativa che potrebbe portare in rosa Pohjanpalo dal Venezia durante “L’Ascia raddoppia”, podcast che va in onda il giovedì.

“Il Palermo ha ritrovato entusiasmo, si è anche sbloccata la punta, Le Douaron, che è costato parecchio in estate. C’è una rinnovata voglia di provarci ad andare in Serie A, il Palermo giocherà i playoff e si giocherà la stagione in tre-quattro partite a maggio”.

Su Pohjanpalo: “In ottica playoff vogliono quindi prendere giocatori forti. Non mi sembra una mossa geniale per il Palermo, in caso di promozione Pohjanpalo non basta per fare una Serie A del calibro che vogliono loro”.