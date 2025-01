Biasin: “Pohjanpalo, il Palermo farebbe un grandissimo colpo. Brutto segnale per il Venezia”

Parla Fabrizio Biasin. Il giornalista di Cronache di Spogliatoio ha detto la sua sull’operazione di calciomercato del momento, quella che vorrebbe Pohjanpalo passare dal Venezia al Palermo.

“Brutto segnale per il Venezia, non stiamo parlando solo di un grande attaccante ma del capitano – afferma Biasin durante la puntata del podcast “L’Ascia raddoppia” -. Non la capisco questa cosa, è colui che dovrebbe guidarti alla salvezza. Il Palermo farebbe un grandissimo colpo, sappiamo cosa può valere in Serie B un calciatore come Pohjanpalo”.

“E’ un po’ strano, anche perché non penso sia mai scoppiato un caso Pohjanpalo – continua il giornalista -. Le cifre sono molto importanti, ma neanche da impazzire”.