Pohjanpalo e Magnani, qua la mano: prima il derby, poi insieme a Palermo

Lo abbiamo detto tante volte, il calcio sa scrivere pagine romanzesche che si spingono al confine della realtà. Una di queste pagine vedrà protagonisti Joel Pohjanpalo e Giangiacomo Magnani, i due acquisti (quasi) certi del Palermo che potrebbero sbarcare in Sicilia la prossima settimana.

Secondo le ultime notizie, gli accordi con le società e con i giocatori sono ormai sufficientemente definiti, ma sia Verona che Venezia stanno cercando i rispettivi sostituti e hanno prolungato i termini dell’affare di qualche giorno proprio per non lasciare scoperti i due allenatori.

Che scherzo combina il destino? Li mette uno contro l’altro, nel derby veneto che è in programma per lunedì alle 18.30. Da un lato Pohjanpalo, dall’altro Magnani. Per ironia della sorte, visti i rispettivi ruoli, giocheranno quasi certamente a distanza di non più di cinque metri uno dall’altro.





Ed è inevitabile ‘sognare’ suggestivi scenari teatrali. Per esempio, a primo contrasto di gioco, uno potrebbe dire all’altro in perfetto dialetto veneto: “Compà, aracio c’ama gghire a ghiucare a Palermo, vasinnò ci salta il prolungamento del contratto”. E magari a fine partita, se la gara finirà in parità come capita spesso agli scontri salvezza, uno dei due – mettendosi avanti col lavoro – esclamerà: “Ora diranno ca ficimo pasta chi saiddi”.

Di sicuro, lunedì pomeriggio gli ascolti televisivi di Venezia – Verona saliranno sensibilmente, perché tanti tifosi palermitani vorranno vedere all’opera i due giocatori che con ogni probabilità saranno rosanero, forse già per la gara di venerdì sera con il Pisa al “Barbera”. E sarà interessante vedere anche il comportamento dei tifosi del Venezia, che nei giorni scorsi hanno chiesto a gran voce di non cedere l’attaccante finlandese e hanno manifestato dissenso nei confronti della società lagunare. Per la serie: tutto il mondo è paese.

