MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Dopo tre giorni di ritiro per il Palermo è arrivato il momento del primo test stagionale contro la Virtus Vesuvio Young, una squadra dilettantistica di Torre del Greco nella quale militano molti calciatori campani svincolati.

Come riporta Il Giornale di Sicilia, Giacomo Filippi avrà tutti a disposizione, eccezion fatta per Valente: l’esterno rosa martedì ha subito una contusione al piede e si è preferito non rischiarlo già nella seduta di ieri.

LEGGI ANCHE

PALERMO, CESSIONE DI LUCCA (QUASI) INEVITABILE. ORA SOTTO CON IL MERCATO