Nessuno si aspettava un avvio di stagione con così tante difficoltà di Giuseppe Fella. Come riporta Il Giornale di Sicilia, il numero 23 rosa non è mai riuscito a esprimere al massimo le sue qualità ed è andato a segno solamente nel match di Coppa Italia Serie C contro il Monopoli.

Ad Avellino dopo 7 giornate Fella aveva già segnato 2 gol, sotto il punto di vista realizzativo si tratta dell’avvio di stagione più difficile da quando il fantasista è tornato a giocare nei professionisti nel 2015/16.

