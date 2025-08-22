Palermo – Reggiana, quota 30 mila a un passo: il dato aggiornato

Il Palermo adesso punta al colpo grosso: il club rosanero ha pubblicato un nuovo aggiornamento riguardante i titoli emessi per la partita d’esordio contro la Reggiana. Tra abbonamenti registrati e biglietti venduti il totale è al momento di 28.549.

I rosanero hanno già superato e ampiamente distaccato il record della passata stagione: la gara con più presenze fu quella contro il Cosenza, che fece registrare 25.787 tifosi sugli spalti.

Ci sono ancora 24 ore circa all’inizio della partita: come comunicato dal Palermo, l’inizio del campionato di Serie B dei rosanero coinciderà anche con la fine della campagna abbonamenti (tetto massimo fissato a 17 mila tessere).





