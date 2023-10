MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Ricordi di un Palermo leggendario. “La Grande Partita”, evento che si è tenuto a Trento durante il Festival dello Sport, è stata l’occasione per una reunion di Campioni del Mondo rosanero.

Alla partita si sono incontrati Cristian Zaccardo, Simone Barone, Andrea Barzagli e Luca Toni. Tre di loro si erano laureati Campioni del Mondo nel 2006 mentre indossavano la maglia del Palermo (il quarto è Fabio Grosso, che non era presente all’evento) mentre Toni era stato ceduto alla Fiorentina la stagione precedente.

I quattro ne hanno approfittato per scattare una foto che è già iconica. Zaccardo e Barzagli erano i pilastri difensivi di quel Palermo e continuarono a indossare la maglia rosanero anche dopo il Mondiale, Barone fu ceduto al Torino dopo la competizione iridata mentre Toni già giocava per la Fiorentina ma si era rilanciato proprio in Sicilia.

