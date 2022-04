MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Finita la stagione con una delusione in finale dei playoff, il Palermo Primavera verrà salutato dal pubblico palermitano al Renzo Barbera: attraverso un comunicato, il club rosanero ha reso noto che i ragazzi di Stefano Di Benedetto affronteranno la prima squadra in amichevole sabato 16 aprile alle ore 10.00.

L’ingresso sarà gratuito in tutta la tribuna: l’amichevole sarà giocata nel giorno in cui sarebbe dovuto esserci il derby di Sicilia contro il Catania, che non si giocherà per via dell’espulsione dal campionato del club etneo.

IL COMUNICATO COMPLETO

“Il Palermo non perde mai , oggi abbiamo imparato a crescere e la vittoria è solo rimandata all’anno prossimo; abbiamo una squadra di giovanissimi che ci porteranno alla promozione il prossimo anno. Complimenti a tutti i ragazzi, al responsabile tecnico del settore giovanile Leandro Rinaudo, a mister Di Benedetto e il suo staff e un abbraccio personale al responsabile organizzativo Fabrizio Giambona. Siamo una famiglia”

Con queste parole il presidente del Palermo Dario Mirri, a bordo campo a Cesena, ha commentato la finale playoff Primavera 3, conquistata dal Padova per 3-1 sui rosanero.

I ragazzi della Primavera saranno comunque celebrati in una speciale amichevole al Barbera, con la prima squadra rosanero, sabato 16 aprile alle 10, con ingresso gratuito per il pubblico in tutta la tribuna.

LEGGI ANCHE

LE PAGELLE IRONICHE DI MONOPOLI – PALERMO