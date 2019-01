Finalmente si torna in campo. Riprende questa sera alle ore 21.00 il cammino del Palermo verso l’obiettivo promozione. L’ostacolo che i rosanero dovranno superare davanti al proprio pubblico (non molto, per la verità) si chiama Salernitana.

Sono 39 i precedenti tra le due squadre, con 12 vittorie per il Palermo, 11 per la Salernitana e 16 pareggi. Un bilancio sostanzialmente equilibrato tra le due compagini con il match odierno che sarà il ventesimo al “Renzo Barbera”.

Nei 19 confronti precedenti in terra siciliana, il Palermo ne ha vinti 9, pareggiati 7 e persi soltanto 3. L’ultima successo della Salernitana in Sicilia, risale alla stagione 2003-20­04, anno del ritorno in Serie A per il Palermo che vide i granata imporsi per 2-0 grazie ad una doppietta di Bogdani.

