Andrea Saraniti e Nicola Valente sono i primi nuovi acquisti del Palermo in vista del campionato di Serie C. La dirigenza rosa ha deciso di intervenire sul reparto offensivo – che aveva più bisogno di rinforzi, anche sul piano numerico – prendendo una prima punta e un esterno.

Per Saraniti è un ritorno a casa. L’attaccante, infatti, è nato a Palermo il 23 luglio 1988 ma non ha mai indossato la maglia rosanero. La sua carriera inizia all’Akragas, poi gira tante squadre, anche siciliane come le due di Messina, l’Adrano e il Ragusa, ma la svolta arriva con la Virtus Francavilla.





Nel 2017/18, con i pugliesi, Saraniti gioca un’ottima prima parte di stagione, collezionando 9 gol in 20 presenze. Le buone prestazioni convincono il Lecce a puntare su di lui e a gennaio passa ai salentini. Con la maglia dei giallorossi segna 5 reti in 15 partite, contribuendo alla promozione in B. Nelle due stagioni successive, Saraniti viene mandato in prestito sempre in Serie C alla Viterbese (un solo gol) e al Vicenza (3 reti), poi arriva alla scadenza di contratto col Lecce; il Palermo, infatti, lo prende da svincolato.

In maglia rosa arriva quindi una prima punta mobile, che fa della corsa una delle armi migliori. Il punto forte del gioco di Saraniti è il colpo di testa ed è molto bravo a smarcarsi dentro l’area di rigore. Il palermitano non è un bomber di primo livello – 25 gol in 100 presenze in Serie C – ma possiede caratteristiche molto interessanti per il gioco offensivo di Boscaglia, fatto di pressing e movimenti senza palla.

Valente, invece, è un esterno offensivo di piede destro classe 1991. Può giocare sulla fascia destra (suo ruolo preferito) ma anche su quella opposta ed è uno specialista della Serie C; sono infatti 139 le sue presenze in terza divisione, condite da 15 gol. Anche lui, come Saraniti, ha già giocato in Sicilia, con la maglia del Siracusa nella stagione 2016/17.

A livello realizzativo, nell’ultima stagione con la Carrarese, Valente ha raggiunto il top della sua carriera: sono stati 6 i gol in campionati – con 5 assist – più uno ai playoff contro la Juventus U23 e un altro in Coppa Italia Serie C. Arriva al Palermo da svincolato. L’esterno nato a Zevio (provincia di Verona) è un giocatore molto bravo tecnicamente, abile a puntare l’uomo ed efficace anche col piede sinistro; si può inserire bene sia in un 4-3-3, ma anche nell’eventuale 4-2-3-1 che potrebbe avere in mente Boscaglia.

