È già passato più di un mese dalla rimozione della pericolante “R” di Renzo Barbera, stadio comunale di Palermo. Si trattava di una giornata, il 25 agosto, in cui era attiva la campagna abbonamenti e i tifosi rosanero erano in fila per acquistare il proprio pass per lo stadio.

Come riporta Il Giornale di Sicilia, a più di un mese dalla rimozione non si hanno notizie: il Palermo ha già reso noto di aver fatto richiesta formale alle autorità competenti, mentre Toni Sala, assessore al Patrimonio, fa sapere al quotidiano: “Sarà l’amministrazione a intervenire. Faremo tutti gli accertamenti del caso, a partire dalle condizioni delle altre lettere”. Tempi certi non sono però stati ancora fissati.