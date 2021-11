MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Il Palermo è maestro nel chiudere le partite: come scritto Il Giornale di Sicilia, i rosa sono insieme al Bari la squadra che segna più gol nell’ultimo quarto d’ora nel girone C di Serie C.

Sono 7 in totale i gol dei rosa segnati dal Palermo negli ultimi 15 minuti e ben 4 di questi portano la firma di Edoardo Soleri, specialista delle reti da subentrato (contro Paganese, Vibonese, Latina e Foggia).

Le altre 3 portano la firma di Brunori (2, contro Campobasso e Paganese) e Silipo (contro il Potenza). Tutte queste reti non sono però mai servite per passare in vantaggio o pareggiare una partita, bensì solamente per chiuderle.

