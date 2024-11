Palermo – Spezia, biglietti in vendita: info e prezzi

Sono in vendita i biglietti per assistere alla partita Palermo – Spezia, valevole per la 15a giornata di Serie B, in programma domenica 1 dicembre alle ore 15.00. Sarà possibile acquistare il proprio tagliando fino all’inizio dell’evento o fino ad esaurimento disponibilità, solo attraverso i seguenti canali:

– sito Vivaticket;

– punti vendita Vivaticket presenti nella provincia di Palermo e in tutto il territorio nazionale;





– punto vendita Vivaticket presso il SiamoAquile Bar&Store allo Stadio “Renzo Barbera”.

DETTAGLIO PREZZI BIGLIETTI Settore Intero Donne/Over 65* Under 16** Under 14*** PROMO UNIPA**** Centralissima 98 € 75 € 75 € – – Tribuna Centrale 69 € 52 € 52 € – – Tribuna Laterale 45 € 36 € 36€ – – Gradinata Inferiore 32 € 27 € 27 € – 23 € Gradinata Superiore 27 € 21 € 21 € 13 € 19 € Curve 21 € 16 € 16 € – 15 €

* nati entro il 31/12/1959

** nati dal 01/01/2008

*** nati dal 01/01/2011 – acquistabile solo contestualmente ad 1 biglietto tariffa intero

**** solo per i possessori di UNIPA card o cedolino UNIPA che acquisteranno a titolo personale presso l’info point stadio Renzo Barbera (MAR-VEN 10.00-13.00 / 15.00-17.00)

INFO SETTORE OSPITI

In attesa di indicazioni da parte delle autorità di P.S. competenti.

PROCEDURA CAMBIO UTILIZZATORE ABBONAMENTI E BIGLIETTI Intero: cedibile a tutti;

cedibile a tutti; Ridotto donna: cedibile solo a donna;

cedibile solo a donna; Ridotto over 65: cedibile solo ad over 65 nati entro il 31/12/1959;

cedibile solo ad over 65 nati entro il 31/12/1959; Ridotto under 16: non cedibile;

non cedibile; Ridotto under 14: non cedibile;

non cedibile; Promo università: non cedibile.

Per accedere all’impianto nel giorno gara sarà necessario:

essere muniti di tessera fisica per gli abbonamenti sottoscritti presso punti vendita;

presentare documento digitale di abbonamento per abbonamenti sottoscritti online;

essere muniti di fidelity card in originale per abbonamenti caricati sulla SIAMOAQUILE CARD.

Si raccomanda di arrivare allo stadio con largo anticipo per agevolare le procedure d’ingresso.

LEGGI ANCHE

LE PAGELLE IRONICHE DI AMENTA E FERRARA