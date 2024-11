Nicolini: “Samp in difficoltà, col Palermo non è stata una bella prestazione”

Enrico Nicolini, ex giocatore della Sampdoria, ospite a TeleNord, ha commentato la prestazione della squadra blucerchiata contro il Palermo. Il pareggio non ha fatto contente nessuna delle due squadre, anche se la compagine di Sottil ha fermato l’emorragia di sconfitte.

“Contro il Palermo ci si aspettava una bella prestazione, che però non c’è stata – afferma – . Non si può pensare che il cambio di modulo sia in grado di dare un cambiamento così drastico. La Sampdoria è in difficoltà”.

Nicolini ha anche analizzato la situazione in classifica della Samp, che al momento occupa la 12esima posizione in campionato ma con la zona playoff che dista solo due punti: “Ci sarebbe il tempo per ribaltarla. La rosa, a livello di nomi, non è inferiore a quella delle squadre che ricoprono la stessa posizione in classifica”.





