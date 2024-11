Palermo – Sampdoria, petardi lanciati nel settore ospiti: problemi all’orecchio per una tifosa

Spiacevole episodio durante Palermo – Sampdoria. Tifosi rosanero hanno lanciato dei petardi nel settore ospiti e una supporter blucerchiata ha avuto problemi.

La notizia è riportata dall’edizione di Genova del “Secolo XIX”. Verso la fine del primo tempo, un grosso petardo, lanciato da tifosi del Palermo, ha prima sfiorato una tifosa, esplodendo poi vicino a un’altra, che ha accusato dei problemi a un orecchio. È stata visitata e medicata allo stadio.

Le autorità di pubblica sicurezza avevano ridotto a 230 i posti disponibili per i residenti della città di Genova nel settore ospiti. I biglietti venduti, alla fine, erano stati circa 130 perché gli ultras avevano deciso di non andare in trasferta per protesta.





