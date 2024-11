Sampdoria, Silvestri: “A Palermo prestazione importante. Difficile giocare contro i rosa”

Marco Silvestri è stato uno dei protagonisti del pareggio che la Sampdoria ha conquistato a Palermo. Il portiere ha sfoderato una buona prestazione, condita da parate decisive ai fini del risultato.

Silvestri ha commentato così la partita in un’intervista per i canali ufficiali del club: “Abbiamo fatto una prestazione importante dal punto di vista dell’atteggiamento, della personalità e della cattiveria, su quel punto di vista abbiamo fatto bene. Poi potevamo fare meglio in altre situazioni ma c’è da dire che il Palermo è una squadra di qualità, è fisica e anche tecnica e quindi è difficile giocarci contro“.

“La prestazione c’è stata e dobbiamo continuare così. Stavo bene, molto bene anzi. Stavo meglio nelle settimane scorse e sono molto contento perché sono arrivato dopo un infortunio importante questa estate e Sottil mi ha aiutato, dandomi grandissima fiducia. Se l’atteggiamento è questo i risultati arriveranno perché, come già detto, il Palermo ci ha attaccato ma noi abbiamo difeso da squadra vera e questo farà la differenza a lungo andare”, conclude Silvestri.





