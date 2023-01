MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Stop per Stulac, e il Palermo già pensa a correre ai ripari. L’infortunio del regista rosanero si sta rivelando più ‘pesante’ del previsto e potrebbe tenerlo lontano dal campo per mesi, anche se ancora si attendono esami per accertare la gravità del problema fisico.

La lesione distrattiva di Stulac era stata comunicata poco prima del match col Brescia, l’ultimo del 2022, ma l’interessamento del tendine – come riporta il ‘Giornale di Sicilia’ – potrebbe mandarlo k.o. per 3-4 mesi. Vero che manca ancora un esito definitivo dagli esami, ma da quello che è emerso ora è sicuro che Stulac non rientrerà in tempi brevi.

Per il Palermo, così, potrebbe liberarsi uno slot in rosa. La Lega B, infatti, permette (una sola volta) alle squadre di non contare in lista un giocatore che si è infortunato per più di 60 giorni consecutivi: potrebbe essere il caso di Stulac. Ecco che, quindi, Rinaudo potrebbe spostarsi già sul mercato, cercando un centrocampista che non sia per forza un regista, dato che il Palermo ha già giocato senza, mettendo Gomes al centro.

LEGGI ANCHE

IL PALERMO VUOLE VERRE