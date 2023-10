MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Un Palermo promosso per la vittoria contro il Südtirol. Quasi tutte sufficienze fra le pagelle dei maggiori quotidiani per i rosanero: premiata soprattutto la difesa, non solo l’autore del gol Ceccaroni, ma anche Lund e Lucioni. Qualche dubbio, invece, c’è sul centrocampo.

I VOTI

Il ‘Giornale di Sicilia’ inserisce Lund ed Henderson fra i migliori, ma non promuove il centrocampo. I voti: Pigliacelli 6; Mateju 6, Lucioni 6,5, Ceccaroni 6,5, Lund 6,5 (14′ st Aurelio 6,5); Vasic 5,5, (14′ st Coulibaly 6), Stulac 5,5 (14′ st Gomes 6), Segre 6 (1′ st Henderson 6,5); Di Francesco 6, Brunori 6, Mancuso 6 (29′ st Soleri s.v.). A disposizione: Desplanches, Kanuric, Graves, Marconi, Nedelcearu. Corini 6,5.

Il ‘Corriere dello Sport’ premia la difesa rosanero. I voti: Pigliacelli 6; Mateju 6, Lucioni 7, Ceccaroni 7, Lund 6,5 (14′ st Aurelio 7); Vasic 6, (14′ st Coulibaly 6), Stulac 6 (14′ st Gomes 6,5), Segre 6,5 (1′ st Henderson 6,5); Di Francesco 6, Brunori 6, Mancuso 6 (29′ st Soleri 6). A disposizione: Desplanches, Kanuric, Graves, Marconi, Nedelcearu. Corini 7. La ‘Gazzetta’, infine, premia anche Mancuso per l’assist a Ceccaroni. I voti: Pigliacelli 6; Mateju 5,5, Lucioni 6,5, Ceccaroni 7, Lund 6 (14′ st Aurelio 7); Vasic 6, (14′ st Coulibaly 6), Stulac 6 (14′ st Gomes 6), Segre 6 (1′ st Henderson 6,5); Di Francesco 6, Brunori 6, Mancuso 6,5 (29′ st Soleri 6). A disposizione: Desplanches, Kanuric, Graves, Marconi, Nedelcearu. Corini 7.

