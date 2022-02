MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Valente torna ad allenarsi con il gruppo. Il centrocampista del Palermo si è rivisto in campo insieme ai compagni dopo che nei giorni scorsi era stato tenuto a riposo nelle prime due seduta di allenamento per un sovraccarico al polpaccio.

Come riportato dal Giornale di Sicilia, gli esami per Valente avevano già scongiurato conseguenze più serie e dunque il giocatore può ritenersi già a disposizione per la trasferta contro la Virtus Francavilla.

Le uniche assenze confermate al momento sono quella di Soleri (squalificato) e Crivello (lesione distrattiva di primo grado sul gemello mediale del polpaccio destro). Lancini non si è allenato con il gruppo perché in permesso ma è disponibile.

LEGGI ANCHE

LE DATE DEI PLAYOFF DI SERIE C

GDS – FASCIA SINISTRA SENZA PADRONE. BALDINI PROVA DODA