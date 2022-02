MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

“Baldini prova Doda. Fascia sinistra senza padrone”. Questo il titolo scelto dal Giornale di Sicilia per introdurre la pagina sportiva dedicata al Palermo, con le ultime notizie di formazione in vista della partita contro la Virtus Francavilla (oltre alle date di playoff e playout e lo spazio amarcord a cura di Carlo Brandaleone e che questa volta ricorda il match di Coppa Uefa contro lo Slavia Praga).

Benedetto Giardina sottolinea come sulla fascia sinistra Baldini abbia ormai provato tutte le soluzioni possibili e che a Francavilla (vista l’assenza di Crivello) è una possibilità vedere il quinto giocatore diverso in quella posizione in cinque partite. L’ipotesi è infatti quella di spostare Doda sulla sinistra, dunque “sulla corsia opposta a quella rispetto a dove gioca di solito”.

Sulla quella fascia dunque non c’è un padrone stabile e le prove in allenamento fanno intravedere che le valutazioni sono in corso. Confermare Giron (che è un terzino naturale e nell’ultima partita giocata è entrato al posto dell’acciaccato Crivello) oppure proseguire con “l’esperimento” Doda?

