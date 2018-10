Ilja Nestorovski ha risolto Palermo – Crotone in favore dei rosanero, ma il gol (con il decisivo aiuto di Marchizza) non è bastato per essere inserito nella top 11 di DAZN.

A sorpresa è Haitam Aleesami a essere stato scelto nei migliori undici giocatori della settima giornata di Serie B. La prestazione del norvegese non è stata proprio impeccabile. Solita buona corsa sulla fascia ma pochi spunti degni di nota in fase offensiva e qualche problema in quella difensiva.

Per il Giornale di Sicilia il voto alla partita di Aleesami è 5 mentre per La Gazzetta dello Sport e il Corriere la prestazione del numero 19 è sufficiente, nulla più. Sorprende, quindi, la scelta di DAZN che ha voluto premiare il laterale rosanero.

LEGGI ANCHE

LE PAGELLE IRONICHE DI AMENTA E FERRARA

LE PAGELLE DEI QUOTIDIANI SPORTIVI