Il Palermo non va oltre lo 0 – 0 in casa contro la Vibonese. I maggiori quotidiani sportivi non mettono voti oltre la sufficienza, punendo anche la maggior parte dei calciatori per la generale mediocrità.

Per Il Giornale di Sicilia, il migliore è il subentrato Accardi: Pelagotti 6; Marong 6, Palazzi 5 (dal 1′ s.t. Accardi 6,5), Somma 5; Almici 5,5, Luperini 5, De Rose 6, Valente 6 (dal 44′ s.t. Peretti s.v.); Silipo 5 (dal 10′ s.t. Floriano 6), Santana 5,5 (dal 27′ s.t. Kanoute 6); Rauti 5,5.





Per Il Corriere dello Sport tra i migliori c’è Marong: Pelagotti 6,5; Marong 6,5, Palazzi 5 (dal 1′ s.t. Accardi 6,5), Somma 5; Almici 6, Luperini 5, De Rose 5, Valente 5,5 (dal 44′ s.t. Peretti s.v.); Silipo 5 (dal 10′ s.t. Floriano 5,5), Santana 6 (dal 27′ s.t. Kanoute 6,5); Rauti 5.

LEGGI ANCHE

LE PAGELLE IRONICHE

PALERMO, DEBUTTO PER MARONG E DEDICA COMMOVENTE