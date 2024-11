Pastore al GdS: “Il Palermo può risalire la classifica, ma serve costanza”

“E’ una cosa che non si dimentica più, non si dimentica nulla di quella giornata. E’ stata magica“. Javier Pastore ricorda con emozione la vittoria del suo Palermo contro il Catania il 14 novembre 2010.

Il flaco mise a segno una tripletta e ne ha parlato in un’intervista al Giornale di Sicilia in cui ha toccato vari temi. Tra questi il rapporto con Zamparini. “Con lui ho vissuto esperienze che non ho più vissuto con nessun altro presidente. Amava il mio modo di giocare”.

Poi, l’attuale stagione al di sotto delle attese. “Serve costanza. Io però li vedo bene e rapidamente possono risalire la classifica. Per me hanno tutte le carte in regola per il salto di categoria“, conclude.