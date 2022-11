MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Javier Pastore ha sempre speso belle parole per Palermo, il club che lo ha lanciato nel grande calcio. E continua a farlo, il ‘Flaco’, facendo anche sognare i tifosi rosanero parlando di un possibile ritorno in Sicilia.

“Nel calcio non si sa mai – ammette Pastore a ‘PalermoToday’ – ho sempre seguito i rosanero in questi anni, i tifosi mi hanno sempre mostrato tanto affetto. Se dovesse arrivare una chiamata la valuterei assolutamente: vedrei cosa posso dare io al club e mi siederei per capire bene. Nel calcio non si sa mai cosa può succedere, se un giorno tornassi in rosanero ne sarei felicissimo. Non voglio dire nulla, il calcio ha un’infinita gamma di strade”.

“Io ho un legame fortissimo con la città – prosegue l’argentino – ho tanti amici. Mia moglie è palermitana, i nonni dei miei figli sono lì e andiamo spesso quando possiamo. Appena ho due-tre giorni liberi prendiamo l’aereo e torniamo giù per stare con la famiglia di mia moglie: amo Palermo come città e amo i palermitani. Li sento molto vicini, è una città che mi fa stare bene”.

Pastore, che oggi milita all’Elche, tifa ancora rosanero: “Ho seguito il Palermo in questi anni, tantissimo la scorsa stagione, Brunori è stato magnifico. Ho anche la sua maglia, mio suocero me l’ha regalata. Sa che io amo collezionare le magliette di calcio e mi ha regalato la sua maglia. È a casa mia, custodita con grande cura”

Infine, l’ex Palermo ricorda la partita più bella in maglia rosanero: il derby del 2010 contro il Catania. “Fu una partita magica per me – racconta – la tripletta nel derby è stata magnifica. Quel match creò una relazione ancora più forte con i tifosi. Già avevo un bel rapporto con loro, ma quei gol segnarono l’inizio di qualcosa più grande. Ricorderò sempre il mio sguardo sulle tribune del Barbera: i tifosi erano impazziti di gioia. Ogni tanto ripenso a quella gara, sul serio: è stata una giornata indimenticabile”.

