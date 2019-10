Alberto Pelagotti è uno dei giocatori più esperti di questo Palermo che tanto bene sta facendo nell’inizio di campionato di Serie D. Il cammino, però, è ancora lungo ed è proprio il portiere a indicare la via.

“Siamo consapevoli di quello che stiamo facendo – dice in un’ intervista concessa a Benedetto Giardina per il Giornale di Sicilia – abbiamo avuto un inizio importante, da squadra tosta. Sappiamo però di non poterci adagiare, perché abbiamo una responsabilità importante”.

Nelle prime tre trasferte, Pelagotti è riuscito a tenere la porta inviolata, come Gianluca Berti. “Lo conosco abbastanza bene – afferma – È stato un grande portiere e ha fatto la storia del Palermo. In trasferta siamo più attenti e non subiamo reti, in casa invece c’è qualche calo”.

“La squadra è stata costruita bene da Sagramola e Castagnini – continua – due direttori eccellenti. In A mi volevano Benevento, Fiorentina e Torino, in B il Brescia. A Empoli ero sicuro di giocare, ma il presidente aveva altre idee”.

Pelagotti guarda al futuro con fiducia: “La Serie C non è il mio obiettivo. Io voglio ritrovare la Serie A. Ho in testa solo questo, voglio riportare Palermo dove merita, già mi sono affezionato alla città”.

LEGGI ANCHE

PALERMO, INFORTUNIO PER… PERGOLIZZI

PALERMO MEGLIO DI PARMA E BARI E A CACCIA DI NUOVI RECORD