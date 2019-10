Il Palermo, allo stadio “Renzo Barbera“, sta facendo numeri di affluenza da capogiro. Meglio di almeno sei piazze di Serie A, i rosa hanno una media di 16.556 spettatori a partita, molto meglio di club di Serie B o C.

Benedetto Giardina, sulle pagine del Giornale di Sicilia, sottolinea che quello del Palermo è il quindicesimo stadio d’Italia per affluenza. Un dato che impressiona e che testimonia la grande passione dei tifosi rosanero, che stanno accompagnando Santana e compagni in ogni gara casalinga (ma anche in trasferta).

Il dato dei rosa, comparato ai club di Serie A, è molto buono, ma fa riflettere visti quelli di Serie B: solo il Frosinone e la Salernitana superano la soglia di 10.000 spettatori di media a partita. In Serie C, i rosa sarebbero la squadra più seguita di gran lunga.

A proposito, domenica al “Barbera” arriva la Cittanovese e ci si aspetta una nuova “invasione” di tifosi rosanero, pronti a guidare la squadra alla sesta vittoria consecutiva.

