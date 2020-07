La nuova “stagione” del Palermo sta per cominciare e per Alberto Pelagotti è tempo di ritornare alla base. Se infatti alcuni giocatori rosanero erano rimasti in città, il portiere del Palermo aveva trascorso a casa un periodo di vacanza prima di tornare in Sicilia e iniziare a pensare alla prossima stagione di Serie C.

Ed è lo stesso Pelagotti ad annunciare sui social (con una foto sulle storie di Instagram) il suo ritorno in città, con tanto di cuoricina e mascherina rosanero: “Road to Palermo”.

